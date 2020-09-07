Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? (7 Eylül 2020)

07 Eylül 2020

Geçtiğimiz haftayı azalışla tamamlayan altın fiyatları, yeni haftaya da azalışla başladı. Serbest piyasada 24 ayar gram altının fiyatı 462,54 lira olurken, çeyrek altın fiyatı ise 759,41 lira oldu. Yarım altın fiyatlarına bakıldığında 1.518,81 lira olurken, cumhuriyet altını ise 3.126,00 liradan güne başladı.

7 Eylül altın fiyatları

Gram altın: 462,54 TL

Çeyrek altın: 759,41

Yarım altın: 1.518,81 TL

Cumhuriyet altını: 3.126,00 TL

Gremse altın: 7.594,05 TL

Ata altın: 3.139,80 TL

Beşli altın: 15.327,44 TL

İkibuçuk altın: 7.542,96 TL

Ziynet altın: 3.028,33 TL

Bilezik fiyatlarında son durum

Haftanın ilk gününde 14 ayar bileziğin gram fiyatı güne 264,75 liradan başladı. 18 ayar bileziğin gram fiyatı 339,06 lira olurken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 423,59 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin 320 lira, en yüksek 465 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 463 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira, işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.