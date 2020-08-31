Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

31 Ağustos 2020

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan ancak haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, haftanın ilk gününde yükselişini sürdürdü. Serbest piyasada altının gram fiyatı 463,89 liradan alınırken, 463,97 liradan satılıyor.

Bunun yanı bugün çeyrek altın 759,21 lira, yarım altın 1.518,42 lira, cumhuriyet altını 3.120,00 lira, gremse altın 7.592,12 lira, ata altın 3.139,01 lira, beşli altın 15.323,55 lira, ikibuçuk altın 7.541,04 lira, ziynet altın ise 3.027,56 liradan satılıyor.

14 ayar bileziğin gram fiyatı 264,68 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 338,98 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 423,49 liradan satılıyor.

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Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.

Gümüş yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüş fiyatlarında da yükseliş yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan gümüşün gram fiyatı bu haftanın ilk gününde yükselişini sürdürdü ve güne 6,61 liradan başladı.