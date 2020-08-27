Altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı güne 459,52 liradan başlarken, çeyrek altın ise 753,10 liradan başladı. Yatırımını altına yapanlar, altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor.
Altın fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Yatırımını altına yapan yatırımcılar 27 Ağustos altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün altının gram fiyatı 459,52 liradan işlem görüyor. Peki yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte bugünün altın fiyatları
27 Ağustos altın fiyatları
Ons altın güne 1.939,77 dolardan başladı. Serbest piyasada gram altın 459,52 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 753,10 lira oldu.
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Yarım altın: 1.506,20 lira
Cumhuriyet altını: 3.092,00 lira
Gremse altın: 7.530,99 lira
Ata altın: 3.113,73 lira
İkibuçuk altın: 7.480,32 lira
Beşli altın: 15.200,16 lira
Tam altın: 3.003,18 lira
Fed'in ultra düşük faiz taahhüdünü yinelemesinin altına destek vereceği düşünülüyor. Diğer yandan yeni tip koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve salgında vaka sayılarının yeniden artış göstermesi yatırımcılar için altını cazip bir seçenek haline getiriyor.