ALTIN FİYATLARI NE KADAR: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın kaç TL? (3 Eylül 2024)

Altın fiyatları yeni güne (3 Eylül), düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin 495 dolardan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 721 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 4 bin 449 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimini takip ediyor.