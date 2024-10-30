Altın fiyatları ne kadar olacak? Goldman Sachs’tan 2025 sonu için altın tahmini

Goldman Sachs, 2025 yıl sonu altın fiyat tahmini 3 bin dolara çekti. Banka, özellikle finans ve para otoriteleri, yatırımcılar ve spekülatörlerin fiziksel altına olan güçlü talebinin etkisiyle yükseliş duruşunu sürdürdü.

Daha önce 2025 yılı sonunda altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını öngören Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin, ABD'nin mali yaptırımları ve ABD devlet borçlarına yönelik şoklar nedeniyle altın fiyatını yüzde 9 yukarı çekmesi korkusuyla oluştuğunu söyledi.

Goldman, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 bin 973 dolardan 2 bin 906 dolara düşürdü.

Goldman ayrıca, Fed politika faizinin gelecek yılın ortasına kadar yüzde 3,25-yüzde 3,50'ye düşmesiyle birlikte fiziksel altına dayalı Western Exchange-Traded Fund (ETF) varlıklarından yüzde 7'lik bir artış bekliyor.

ABD seçimleri nasıl etkiler?

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Londra OTC piyasasındaki merkez bankası talebine ilişkin görüşlerinin beş kat artmasının, altın fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin seviyesini sıfırladığını söyledi.

ABD yatırım bankasının "hâlâ yükselişte" öngörüsü, özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde spekülatörlerin güvenli liman olarak altına yönelmesinin rolünü de hesaba katıyor.

Seçim sonrası spekülatif pozisyonlanmanın azalması nedeniyle olası bir aşağı yönlü fiyat riskini kabul etmesine rağmen, şirket olası ticaret gerginlikleri ve finansal riskler arasında uzun altın pozisyonlarının önemli bir korunma değeri taşıdığını vurguluyor.