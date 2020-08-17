Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Ağustos Pazartesi)

17 Ağustos 2020

Altın fiyatları geride kalan haftaya düşüşle başlamış, hafta ortasında ise yeniden yükselişe geçmişti. Rusya'nın koronavirüs aşısını tescillemesinin piyasaya etkilerinin normalleşmesinin ardından gram altın haftayı 460,87 liradan tamamlamıştı. Saat 08:08 itibariyle gram altın fiyatları yüzde 0,20 yükselişle 461,02 lira oldu.

Geçtiğimiz haftayı 751,83 liradan işlem gören çeyrek altın ise 757,97 liradan işlem görüyor. Diğer taraftan yarım altın 1.515,95 liradan, cumhuriyet altını 3.163,00 liradan, ata altın ise 3.133,89 liradan işlem görüyor.

Ons altın: 1.944,91 Dolar

Gram altın: 461,02 TL

Çeyrek altın: 757,97 TL

Yarım altın: 1.515,95 TL

Cumhuriyet altını: 3.173,00 TL

Gremse altın: 7.579,75 TL

Ata altın: 3.133,89 TL

Beşli altın: 15.298,57 TL

İkibuçuk altın: 7.528,75 TL

Ziynet altın: 3.022,63 TL

14 Ayar Bilezik Gram/TL: 264,25 TL

18 Ayar Bilezik Gram/TL: 338,42 TL

24 Ayar Bilezik Gram/TL: 422,80 TL

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Geçtiğimiz hafta altının kilogram fiyatında yükseliş oldu.Altın piyasasında en düşük 454 bin lira, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, 13 Ağustos'u yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 505 bin 369 lira 14 kuruş, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu.