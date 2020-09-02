Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Eylül canlı altın fiyatları

02 Eylül 2020

Ağustos ayını yükselişle tamamlayan altın fiyatları, eylül ayının ilk gününde yükselişini sürdürürken, bugüne azalışla başladı. 1 Eylül'de serbest piyasada gram altın yüzde 0,32 artışla günü 467,70 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı bugüne ise azalışla 465,70 liradan başladı.

Altının ons fiyatı güne düşüşle başladı ve 1.963,59 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada çeyrek altın fiyatları ise 765,11 lira oldu. Yarım altın 1.530,21 lira, cumhuriyet altını 3.147,00 lira, gremse altın 7.651,06 lira, ata altın 3.163,38 lira, beşli altın 15.442,52 lira, ikibuçuk altın 7.599,59 lira, ziynet altın ise 3.051,07 liradan işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. Bugün 14 ayar bileziğin gram fiyatı 266,73 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 341,61 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 426,77 lira oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Belirsizlik altın fiyatlarına yansıdı

Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2016 yılından bu yana ilk kez gerilemesi, Rusya'nın ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra COVID-19 vaka sayısı 1 milyonu geçen dördüncü ülke olması ve gün içinde ABD'den gelecek veriler etkisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcılar etkisiyle altın fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları dolar karşısında yüzde 1,03, euro karşısında yüzde 0,66 yükselirken, dolar karşısında gümüş fiyatları yüzde 2,41, platin fiyatları yüzde 1,92 ve paladyum yüzde 1,33 yükseldi.

Altının kilogramı 470 bin 500 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 250 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.