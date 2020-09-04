Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

04 Eylül 2020

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya azalışla başlayan altın, haftanın sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Altında yaşanan bu yükseliş altın yatırımcısını sevindirdi.

Serbest piyasada gram altın fiyatı 462 lira seviyelerinde olurken, çeyrek altın fiyatı 758 lira, yarım altın fiyatı 1.516 lira, gremse altın 7.582 lira, ata altın 3.135 lira, beşli altın 15.304 lira, ikibuçukaltın 7.531 lira, tam altın ise 3.023 lira seviyelerinden satılıyor.

Bileziğin gram fiyatları ise şu şekilde:

14 ayar bileziğin gram fiyatı 264 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 338 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 422 lira seviyelerinde bulunuyor.

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Altında devlet hakkı oranları belirlendi

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 471 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 305 bin 166,11 lira, işlem miktarı ise 2.725,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 260 milyon 599 bin 218,74 lira oldu.

Altın borsasında en fazla işlem yapan bankalar

Altın borsasında 3 Eylül'de en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.