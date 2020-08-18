Altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları yukarı yönde hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları bu haftaya da yükselişle başladı ve haftanın ilk gününü 470,20 liradan tamamladı. Peki 18 Ağustos'ta altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimz haftaya düşüşle başlayan ancak son günlerde yeniden yükselişe geçerek haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, bu hafta da yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününü gram altın fiyatı yüzde 1,84 artışla 470,20 liradan tamamlarken, çeyrek altın fiyatı 762,00 lira, cumhuriyet altını fiyatı 3.118,00 lira oldu. Peki gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
18 Ağustos altın fiyatları
Bugünün altın fiyatlarına bakıldığında saat 09.21 itibariyle serbest piyasada 24 ayar külçe gram altın fiyatı 475,24 lira, çeyrek altın fiyatı 774,06 lira, yarım altın fiyatı 1.548,11 lira, cumhuriyet altını 3.179,00 lira oldu.
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Ons altın
Alış: 1.997,19 dolar
Satış: 1.997,78 dolar
Gram altın
Alış: 475,09 lira
Satış: 475,24 lira
Çeyrek altın
Alış: 756,68 lira
Satış: 774,06 lira
Yarım altın
Alış: 1.508,64 lira
Satış: 1.548,11 lira
Cumhuriyet altını
Alış: 3.131,00 lira
Satış: 3.179,00 lira
Gremse altın
Alış: 7.566,85 lira
Satış: 7.740,56 lira
Ata altın
Alış: 3.121,32 lira
Satış: 3.200,38 lira
Beşli altın
Alış: 15.322,87 lira
Satış: 15.623,16 lira
İkibuçuk altın
Alış: 7.566,85 lira
Satış: 7.688,49 lira
Ziynet altın
Alış: 3.026,74 lira
Satış: 3.086,76 lira