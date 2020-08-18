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Altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yukarı yönde hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları bu haftaya da yükselişle başladı ve haftanın ilk gününü 470,20 liradan tamamladı. Peki 18 Ağustos'ta altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı
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Altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimz haftaya düşüşle başlayan ancak son günlerde yeniden yükselişe geçerek haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, bu hafta da yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününü gram altın fiyatı yüzde 1,84 artışla 470,20 liradan tamamlarken, çeyrek altın fiyatı 762,00 lira, cumhuriyet altını fiyatı 3.118,00 lira oldu. Peki gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

18 Ağustos altın fiyatları

Bugünün altın fiyatlarına bakıldığında saat 09.21 itibariyle serbest piyasada 24 ayar külçe gram altın fiyatı 475,24 lira, çeyrek altın fiyatı 774,06 lira, yarım altın fiyatı 1.548,11 lira, cumhuriyet altını 3.179,00 lira oldu.

Anlık altın fiyatları için tıklayın

Ons altın

Alış: 1.997,19 dolar
Satış: 1.997,78 dolar

Gram altın

Alış: 475,09 lira
Satış: 475,24 lira

Çeyrek altın

Alış: 756,68 lira
Satış: 774,06 lira

Yarım altın

Alış: 1.508,64 lira
Satış: 1.548,11 lira

Cumhuriyet altını

Alış: 3.131,00 lira
Satış: 3.179,00 lira

Gremse altın

Alış: 7.566,85 lira
Satış: 7.740,56 lira

Ata altın

Alış: 3.121,32 lira
Satış: 3.200,38 lira

Beşli altın

Alış: 15.322,87 lira
Satış: 15.623,16 lira

İkibuçuk altın

Alış: 7.566,85 lira
Satış: 7.688,49 lira

Ziynet altın

Alış: 3.026,74 lira
Satış: 3.086,76 lira

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