Altın fiyatları rekora koşuyor! Trump'ın açıklamaları sarı metale yaradı

Son bir senede Orta Doğu'daki savaş, jeopolitik gerilimler ve ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi ile küresel piyasalarda dalgalanmalar artarken altına talep rekor seviyelere ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları ile ons altın haftanın ilk gününde 3 bin 110 dolar ile yeni rekor denemesi gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana değer kazancını yüzde 18,09 oranına taşıdı.

Gram altın yüzde 63,48 değer kazandı

Yılbaşı başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın ise 807,0 lira artarak yüzde 26,95 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yılda 2,325.45 liradan 3,801.71 liraya yükselerek yüzde 63,48 değerlendi.

Harcamaların arttığı bayram haftasında da yatırımcının güvenli limanı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.

Gram altın ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan gram altın, haftanın ikinci gününde de yükseliş ivmesini koruyor. Serbest piyasada gram altının fiyatı 1 Nisan 2025 Salı günü sabah 08:00 itibarıyla 3.835,37 TL.

Çeyrek altın 6.270,84 TL, yarım altın 12.541,67 TL, Cumhuriyet altını ise 25.676,27 TL’den işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla ons altın 3.144,46 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın yatırımcılarını neler bekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkeri kapsayacak yeni gümrük tarifleri getireceğini söylemesi altın piyasasında hareketliliği artırdı. Uzmanlar tarifelerin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatında geri çekilme beklerken, belirsizliklerin devam etmesiyle de orta ve uzun vadede altındaki yükselişin süreceğine işaret ediyor.

Trump'ın tarifeleri, merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve FED'in faiz indirimi olasılığı küresel piyasalarda altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.