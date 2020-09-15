Altın fiyatları: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı

15 Eylül 2020

Yatırımcılar 15 Eylül altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada altın fiyatları son dönemde dalgalanmalar yaşıyor. Bugün çeyrek altın 771 lira seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan yarım altın fiyatları 1.542 lira seviyelerinde, tam altın fiyatları ise 3.074 seviyelerinde bulunuyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları...

Gram altın: 473,13 TL

Çeyrek altın: 771,08 TL

Yarım altın: 1.542,16 TL

Cumhuriyet altını: 3.173,00 TL

Gremse altın: 7.710,79 TL

Ata altın: 3.188,07 TL

Beşli altın: 15.563,06 TL

İkibuçuk altın: 7.658,91 TL

Ziynet altın: 3.074,88 TL

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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarının yanı sıra merak edilen konulardan biri de bilezik fiyatları oldu. 15 Eylül bilezik fiyatlarına bakıldığında 22 ayar bileziğin gram fiyatı 430,11 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 344,27 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 268,82 lira oldu.

COVID-19 altın fiyatlarını etkiliyor

Altın fiyatlarının geleceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD'de görülüşen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması altın fiyatlarına baskıyı artırıyor. Diğer taraftan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı çalışmaları da altın fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor. Bunların dışında bölgesel jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını etkiliyor.