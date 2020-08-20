Altın fiyatları: Yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

20 Ağustos 2020

Altın fiyatları yatırıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Son yıllarda uzun vadeli yatırımda bulunanlara kazandıran altın, bu haftaya yükselişle başladı. Bu yükselişe rağmen 19 Ağustos'ta altın fiyatı azalış yaşadı. Gram altın fiyatı günü 465,80 liradan, çeyrek altın ise 755,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları

19 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,58 düşüşle 465,80 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları neden azaldı?

Altın fiyatlarında günlük azalışı değerlendiren analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 469 bin 500, en yüksek ise 478 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 471 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 981 milyon 727 bin 811 lira, işlem miktarı ise 2.109,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 992 milyon 16 bin 878,52 lira oldu.