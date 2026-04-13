Altın fiyatlarına 'müzakere' freni! İyimserlik bitti, düşüş başladı

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle güne son bir haftanın en düşük seviyesinde başlarken, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalması petrol fiyatlarını yeniden ateşledi. Zincvirleme etki enflasyon endişelerini körüklerken Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri de azalttı.

Ons altın gelişmelerşn etkisiyle 4 bin 731 dolara gerilerken gram altın ise 6 bin 806 liraya düştü.

İyimserlik bitti, altın düştü

Analistler barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ateşkes iyimserliğinin ortadan kalktığını, dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de altını tekrar geri plana ittiğini belirtirken 28 Şubat'tan bu yana spot altın fiyatları yüzde 11'den fazla düştü.

Petrol fiyatları yükseldiğinde merkez bankalarının enflasyonu dizingilemek için faiz artırımına yöneldiğine dikkat çeken analistler, faiz oranı beklentisinin de altının performansını baltaladığını ifade ediyor. Ancak savaş başlamadan önce Fed'in iki faiz indirimi yapacağını öngören piyasa uzmanları bu yıl ABD'de indirim olasılığını düşük görüyor.

Altın geçen haftayı kazançla kapatmıştı

Hem altın hem de gümüş, endüstriyel metallere yönelik alımlar, fiziki piyasadaki yapısal açık ve zayıflayan ABD dolarının desteğiyle geçen haftayı yükselişle kapatmıştı. Müzakerelerden hemen önce fiyatlar gümüşte yüzde 4,1, altında ise yüzde 1,6 arttış kaydetmişti.

Altın fiyatları yeniden düşüşe işaret etse de BCA Research'ün yeni raporu, altının klasik 'güvenli liman' rolünün ötesine geçerek kurumsal portföylerde stratejik bir varlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

Yüksek faiz ortamına rağmen güçlü likidite, düşük işlem maliyeti ve çeşitlendirme avantajlarıyla öne çıkan altın, yatırımcılar için artık kriz dönemlerinde değil, risk yönetiminin sürekli bir parçası olarak değerlendiriliyor.