Altın fiyatlarında son durum: Altın güne düşüşle başladı

26 Ağustos 2020

Altın fiyatlarında son dönemde dalgalanmalar yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan ancak ardından düşüşe geçen altın, dün günü düşüşle kapatırken, bugüne de düşüşle başladı. 24 ayar altının gram fiyatı dünü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamlarken, bugüne ise 456,64 liradan başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, 25 Ağustos kapanışında çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günün kapanışına göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

26 Ağustos altın fiyatları

Bugünün altın fiyatlarına bakıldığında 24 ayar altının gram fiyatı 456,19 lira, çeyrek altın 750,65 lira, yarım altın 1.501,31 lira, cumhuriyet altını 3.080,00 lira, gremse altın 7.506,53, ata altın 3.103,62 lira, beşli altın 15.150,80 lira, ikibuçuk altın 7.456,03 lira, tam altın ise 2.993,43 lira oldu.

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Pandemi altın fiyatlarını destekliyor

Son dönemde altın fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artış görülüyor. Uzmanlar kar satışlarıyla 2 bin doların altına inen altının onsunun merkez bankalarının ultra gevşek politikaları ve enflasyon riskleriyle yükselişini sürdüreceğini düşünüyor. Ayrıca COVID-19 pandemisinin ekonomileri olumsuz etkilemesi altını cazip bir yatırım seçeneği yapıyor.