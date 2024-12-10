Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor... Gram altın tekrardan 3 bin TL'nin üstünde!

Altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 0,6’lık bir artışla 2 bin 674 dolara ulaştı. Bu yükselişin etkisiyle Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatı 3 bin 2 lirayı gördü. Şu an 3 bin lira seviyesinin hemen altında işlem gören gram altın, 25 Kasım’dan bu yana ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4 bin 946 liradan satılırken, yatırımcıların güvenli liman arayışının devam ettiği belirtiliyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, altına olan talebi artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Piyasalar Fed ve enflasyon verisine odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği yılın son toplantısında vereceği faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ise Fed’in para politikasına yönelik beklentileri şekillendirecek.

Para piyasalarındaki güncel fiyatlamalara göre, Fed’in yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Analistler, ons altın için 2 bin 750 dolar seviyesini direnç, 2 bin 650 dolar seviyesini ise destek noktası olarak belirtiyor.