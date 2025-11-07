Altın fiyatlarındaki yükseliş TCMB'nin rezervlerini ne kadar artırdı?

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında bazı sorulara, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay yanıt verdi.

Hatice Karahan, altındaki fiyat hareketlerinin rezervlere etkisi üzerine yönelik soruya, son dönemdeki rezerv artışına bakıldığında ve 18 aylık dönem ele alındığında brüt rezervlerde 60 milyar dolarlık bir artışın gerçekleştiğini belirterek "Altındaki fiyat değişiminin 60 milyar dolarda ne kadar etkisi var diye baktığımızda 47 milyar dolarlık kısmının altın fiyat etkisi, altın değerlenmesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Sadece brüt rezervlere bakılmadığını aktaran Karahan, "Swap hariç net rezervlere baktığımızda son 18 aylık dönemde toplamda 117 milyar dolarlık bir artış yaşadık. Bunun altın etkisine baktığımızda, 117 milyar dolarlık artışta 35 milyar dolarlık bir fiyat değişiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla brüt tarafta daha yüksek bir etki görürken nette daha kısık bir etki var. Fakat dediğiniz gibi gelecekteki dalgalanmalara karşı da yapıyı daha oynaklığı azaltacak şekilde yapmak tüm merkez bankalarının görevi ama altının şu anda küresel merkez bankaları rezervleri içindeki rolüne baktığımızda artış eğilimi görüyoruz. Sadece bize has değil" açıklamasını yaptı.

'Çeşitliliği artırmak için çalışmalarımız devam edecek'

Karahan, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizde de diğer merkez bankalarında da altınların rezervler içerisindeki payında artışın altın fiyatlarının az önce bahsettiğim gibi hızlı bir şekilde yükselmesi etkili oldu. Öte yandan çeşitlilik önemli, çeşitlendirme önemli dedim. TCMB olarak yurt dışı altın işlemlerinin çeşitliliği açısından sayılı merkez bankalarından biri olduğumuzu vurgulamak gerekir. Bu yüzden de altın varlıklarımızın miktarı yüksek.

Fakat enstrüman çeşitliliğine sahibiz ve enstrüman çeşitliliğini artırmak için de çalışmalarımız devam edecek. Rezervlerimizin her zaman dediğimiz gibi piyasa koşulları çerçevesinde artışıyla birlikte altındaki ilgili oranın da tarihsel ortalamalara zamanla yakınsamasını bekliyoruz."