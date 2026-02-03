Altın için çarpıcı uyarı: Sıfıra yaklaşabilir

Altın fiyatlarında son dönemde görülen güçlü yükselişin spekülatif bir aşamaya girmiş olabileceği uyarıları artıyor. BCA Research Baş Stratejisti Peter Berezin, altının “çok hızlı ve çok fazla” yükseldiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Altın neden artışa geçti?

Berezin’e göre mevcut ralli, ABD dolarının değer kaybedebileceğine yönelik endişelerden besleniyor. Artan bütçe açıkları, yükselen borç yükü ve ABD varlıklarının yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, doları kırılgan hâle getiriyor. Bu süreçte yabancı merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi de fiyatları destekliyor.

Enflasyon ve Bitcoin sinyali zayıf

Ancak Berezin, kilit enflasyon göstergelerinin doların sert bir değer kaybı yaşayacağına dair güçlü bir sinyal vermediğini vurguladı. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin görece istikrarlı kaldığını belirten stratejist, “dijital altın” olarak anılan Bitcoin’in bu yükselişe katılmamasını da dikkat çekici buluyor.

Trump-Warsh etkisi ve kâr satışları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı aday göstermesinin de altın üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor. Berezin, Warsh’ın geçmişte parasal genişlemeye açık şekilde karşı çıkmasını bu baskının nedenlerinden biri olarak gösteriyor.

BCA Research, portföyünde altın pozisyonunu korumaya devam ettiğini ancak güçlü rallinin ardından kısmi kâr realizasyonunun gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Altında 'sıfır değer' ihtimali

Berezin’in en dikkat çekici değerlendirmesi ise altının uzun vadede teorik olarak sıfıra yakın bir değere inebileceği senaryo oldu. Stratejiste göre, teknolojik ilerlemeler bir gün altının büyük ölçekli üretimine imkân tanırsa, metalin temel değer dayanağı olan kıtlık ortadan kalkabilir.

Atomik dönüşüm (transmutasyon) çalışmalarına atıf yapan Berezin, teorik olarak cıvanın altına dönüştürülebileceğini ancak bunun bugün için ticari açıdan mümkün olmadığını vurguladı.

"Altın getiri üretmez, değerini kıtlıktan alır"

Altın büyük ölçekte üretilebilirse, ekonomi teorisine göre fiyatının sıfıra doğru yaklaşacağını belirten Berezin, "Altın herhangi bir getiri üretmez ve değerini esas olarak kıtlığından alır. Nihai değer sıfıra yaklaşırsa, fiyatın da buna yakınsaması kaçınılmaz olur" diyerek özetledi.

Ortaya attığı senaryoyu "çok ciddiye almadığını" özellikle vurgulayan stratejist, yine de bu düşünce deneyinin altını değerlendirirken yalnızca para politikalarının değil, fizik ve teknoloji alanındaki gelişmelerin de dikkate alınması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.