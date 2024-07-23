Altın ihracatçılarının yeni adresi Mısır: 'Giden para 1 milyar dolar'

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altındaki ithalat kotasını eleştirirken, sektörde üreticilerin tercihlerinin nasıl değiştiğini anlattı.

CNBC-E'den Barış Erkaya'ya konuşan Yakın, kotanın acilen kaldırılması gerektiğini belirterek en yüksek katma değerli sektörün kendileri olduğunu, katma değerin kilogram başına 2-4 bin dolar aralığında bulunduğunu ifade etti.

Yakın, "En düşük maaş alanımız en az 30 bin TL. Dünyada da iyi bir noktadayız. Kota devam ederse Dubai'ye kayan yatırımlar devam edecek" dedi.

'Giden para 1 milyar doları buldu'

Asıl sorunun Mısır'a giden yatırımlar tarafında olduğunun altını çizen Yakın, 280 dolar asgari ücrete sahip olan Mısır'ın artık cazip konuma geldiğini ifade etti.

Yakın şunları kaydetti: "Firmalar orada fabrika açıyor. 7-8 firma fabrika açtı. 250 milyon dolarlık yatırım gitmiştir. Sermaye dahil giden para ise 1 milyar doları bulmuştur. Mısır'da altın şu an 1000 dolar olan Türkiye'ye göre 300 dolar daha az bir maliyette çalışıyor. O açıdan da avantajlı. Biz döviz basan bir ülke değiliz. Alttan giden altın durumu var. Yani kayıt dışı altın gidiyor, kayıt dışı geliyor."

'Bu şartlarda Mısır'la mücadele edemeyiz'

Yakın, sektördeki üretimin yüzde 35'nin Mısır'a kayabileceğini belirterek "2 bin 500 üretici yurt dışına yatırım planı için hazırlık yapıyor. Orada vergiler rahat, serbest ticaret anlaşması var. Biz de bir çalışanın maliyeti 1.200 dolar, bu şartlarda Mısır ile mücadele edemeyiz" dedi.