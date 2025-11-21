Altın ithalatı 6 ayın zirvesinde, gümüş ikiye katlandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ekim ayında Türkiye’nin altın ithalatı 13,43 ton, gümüş ithalatı ise 182,2 ton olarak gerçekleşti. Böylece altın ithalatı nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Bir önceki ay altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı ise 116,59 ton olarak kaydedilmişti. Geçen yılın ekim ayında ise altın ithalatı 9,65 ton, gümüş ithalatı 37,27 ton seviyesindeydi.

Ocak-ekim döneminde toplam altın ithalatı 101,49 ton olarak açıklandı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 97,7 tonluk seviyenin üzerinde yer aldı.

Gümüş ithalatı 10 ayda iki katına çıktı

Gümüşte ise dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. İlk 10 aylık dönemde gümüş ithalatı 663,11 ton olurken, geçen yılın aynı döneminde bu miktar 327,7 ton seviyesindeydi. Böylece gümüş ithalatı yıllık bazda yaklaşık iki katına çıktı.