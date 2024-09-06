Altın ithalatı ağustosta arttı

Altın ithalatı, ağustosta bir önceki aya göre arttı, gümüş ithalatı yılın en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ağustos ayında altın ithalatı 7 bin 644 kilogram olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 6 bin 193 kilogram, geçen yılın ağustos ayında 21 bin 223 kilogram seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 8 aylık döneminde ise ithalat 79 bin 880 kilogram seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı

Aynı ayda gümüş ithalatı yukarı hareketini sürdürdü ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı; ithalat 53 bin 175 kilogram olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 47 bin 940 kilogram, geçen yıl ağustos ayında 31 bin 956 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 8 ayında ithalat miktarı 246 bin 181 kilogram oldu.