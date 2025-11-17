Altın mevduatında büyük tırmanış! Bir yılda iki katına yükseldi: O şehrimiz dikkat çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) istatistiklerine göre, bankalardaki altın mevduatı bu yılın üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira seviyesinde bulunan altın mevduatı, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 oranında artarak 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatında ilk 3 değişmedi

Altın mevduatının en yoğun olduğu şehir 907 milyar 143 milyon 271 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul’u 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık birikimle Ankara, 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir izledi.

Üç büyükşehrin ardından en yüksek altın mevduatına sahip kent 87 milyar 430 milyon 64 bin lirayla Antalya olarak kaydedildi. Antalya’nın ardından Bursa, 81 milyar 676 milyon 144 bin liralık altın mevduatıyla sıralamada yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 988 milyon 719 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan’ın ardından 1 milyar 213 milyon 725 bin lira ile Kilis ve 1 milyar 230 milyon 815 bin lirayla Hakkari geldi. Listede devamında Bayburt’un 1 milyar 244 milyon 316 bin lira, Tunceli’nin ise 1 milyar 499 milyon 717 bin lira seviyesinde altın mevduatı bulunuyor.

Altın mevduatının toplam mevduattaki payı arttı

Bu dönemde altın hesaplarının toplam mevduat içindeki oranı da yükseliş gösterdi. Geçen yıl yaklaşık yüzde 8 seviyesinde olan bu oran, bu yıl yüzde 11’e çıktı. Yılın ilk dokuz ayında oluşan 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık toplam mevduatın 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 liralık kısmı altın hesaplarından oluştu.

Altın mevduatının detaylarına bakıldığında, toplam birikimin yüzde 91,3’ünün bireysel müşterilere ait olduğu görüldü. Gerçek kişilerin altın mevduatı yılın dokuz ayında 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin liraya ulaştı. Tüzel kişilerin altın hesaplarındaki toplam tutar ise 235 milyar 613 milyon 102 bin lirayla toplamın yüzde 8,7’sine karşılık geldi.

Altın mevduatı artışında lider: Rize

Yıllık bazda altın mevduatında en belirgin artış Rize’de yaşandı. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 6 milyar 215 milyon 304 bin lira olan altın mevduatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 177,7’lik yükselişle 17 milyar 262 milyon 647 bin liraya çıktı. Rize’nin ardından oransal artışta Ankara yüzde 108,1, İstanbul yüzde 106,2, Antalya yüzde 104 ve Kayseri yüzde 103,4’lük yükselişlerle sıralandı.

Yurt dışında yerleşiklerin altın mevduatlarında da ciddi bir artış görüldü. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 36 milyar 274 milyon 990 bin lira olan toplam altın tutarı, bu yıl aynı dönem itibarıyla yüzde 141,2 oranında artarak 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya yükseldi. Bunun 82 milyar 334 milyon 76 bin lirası bireysel hesaplarda, 5 milyar 162 milyon 281 bin lirası ise tüzel kişi hesaplarında tutuldu. Yurt dışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduatlar içindeki payı da geçen yılki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 5,4’e çıktı.