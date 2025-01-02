Altın ne kadar olacak? Bankacılık devlerinden 2025 tahmini!

ABD'de bankacılık ve finans devlerinin toplandığı Wall Street'te analistler dikkat çeken bir ankete katıldı. Financial Times'ın düzenlediği ankete göre, analistler altın fiyatlarının 2025 yılında daha da yükseleceğini ancak kazançların hız keseceğini öngördü.

Ons altın fiyatında yüzde 6,1 artış

Wall Street analistlerinin ortalama tahminlerine göre piyasalarda 2 bin 632 dolar seviyesinde seyreden ons altın yıl sonuna kadar yüzde 6,1 artışla 2 bin 795 dolara tırmanacak.

Küresel merkez bankalarının altın alımlarından faydalanmaya devam edeceği beklentisi artarken, FED'in faiz indirimleri, Trump yönetiminin artan borç seviyelerine ilişkin endişeleri ve Ortadoğu ile Ukrayna'daki çatışmaların da fiyatları yükselteceği düşünülüyor.

'Dolar zayıflayacak, enflasyon artacak'

Altının bu yıl troy ons başına 2 bin 950 dolara ulaşabileceğini tahmin eden Heraeus Precious Metals'in küresel ticaret başkanı Henrik Marx, "Merkez bankası faizinin gelecek yıl alım için güçlü bir temel olacağını düşünüyoruz" dedi. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin de altın fiyatları için destekleyici olacağını belirten Marx, "Açıklayacağı her şey borcu artıracak, bu da daha zayıf bir dolar ve artan enflasyona yol açacak. Bu genellikle altın için iyi bir karışımdır" ifadelerini kullandı.

En yüksek tahmin Goldman Sachs'tan

Ankete katılanlar arasında en yüksek tahmin 3 bin dolarla Goldman Sachs'tan geldi. Banka, merkez bankası talebine ve Fed'in beklenen faiz indirimlerine atıfta bulunuyor.

Barclays düşüş bekliyor

En düşük tahminler ise Barclays ve Macquarie'den geldi ve her ikisi de altının yıl sonuna kadar ons başına yaklaşık 2 bin 500 dolara düşmesini bekliyor.