Altın neden düştü, gram altın düşecek mi? Altın yükselir mi?

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Altın ocak ayından beri düşüş eğiliminde... Temmuz ayında toparlayan Ons altın, ağustos ayında 4 bin 697 dolara çıktı. Bu ay ise geri çekilme yaşanıyor. Bugün de tarım dışı istihdam sonrası altın sert düştü. Şimdi yoğun şekilde "Altın neden düştü, gram altın düşecek mi" sorusu artıyor.

Altın neden düştü, gram altın düşecek mi?

Tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Beklenti 55 bindi ve verinin beklentinin çok üzerinde gelmesi altında düşüşü getirdi.

Veri öncesi ons altın 4.469 dolar civarındaydı, veri sonrası 4.390 dolara geriledi.

Ons altın gerilemeye rağmen 20 haftalık ortalamanın altına düşmezken uzmanlar ons altının 4 bin 366 düşmesi durumunda 4 bin 250'ye gerileyeceğini savunuyor.