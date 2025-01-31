Altın neden yükseliyor? Rekor serisi sürecek mi? Şant Manukyan 'Daha vakit var' diyerek açıkladı

Altın fiyatları ne olacak? Türkiye’de birikimini enflasyona karşı risk almadan korumak isteyen vatandaş; gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınına yatırım yapıyor.

Bu nedenle güvenli liman altındaki hareketlilik Türkiye’de çok yakından takip ediliyor. Peki son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları artacak mı, düşecek mi?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Ons altının yılbaşından bu yana yüzde 6,5 değer kazanması gram altını da rekorlara taşıyor. Tarihinde ilk kez dün 3 bin 200 lirayı aşan altın bugün 3 bin 228 lira rekor tazeledi. Çeyrek altın 5 bin 278 lira, Cumhuriyet altını 21 bin 25 liraya satılıyor.

Altının seyrine dair piyasa uzmanı Şant Manukyan’dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Manukyan, altının yeni zirvesine atıfla “Bu altının finansal/ekonomik yükselişi değil , daha önce örneklerle açıkladığım jepoplitik yükselişi” ifadesini kullandı.

Manukyan altının finansal/ekonomik yükselişiş için daha vakit olduğunu da sözlerine ekledi.