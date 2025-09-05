Altın rekor kırdı, dolar geriledi! ABD'deki zayıf istihdam verisi faiz indirimi beklentilerini artırdı
ABD’de açıklanan istihdam verileri piyasaları karıştırdı. Beklentilerin çok altında kalan istihdam artışı Fed’den faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, dolar zayıfladı, altın ise tarihi zirvesini gördü. ABD tahvil getirileri düşerken, Wall Street vadeli endeksleri pozitif seyretti.
ABD’den gelen istihdam verileri piyasalarda sert hareketlere yol açtı. İstihdam artışı 75 bin beklentisine karşı yalnızca 22 bin olarak gerçekleşti.
Beklentilerin oldukça altında kalan bu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.
Dolar zayıfladı, altın rekor kırdı
Veri sonrası ABD doları zayıflarken, Euro karşısında 1,1750 seviyesine kadar gerileyip 1,17275’e toparlandı.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,67 kayıpla 147,79 seviyesine indi. Sterlin/dolar ise yüzde 0,54 yükselişle 1,3507 seviyesinde işlem gördü.
Güvenli liman altına talep artarken, ons altın yüzde 1,17 yükselişle 3.586,87 dolar ile tarihi zirvesini gördü.
Tahvil faizleri geriledi
ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,915, 30 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,8112 seviyesine indi.
Wall Street endeksleri artıda
Vadeli işlemlerde Wall Street endeksleri pozitif seyretti. S&P 500 yüzde 0,22, Nasdaq 100 yüzde 0,65 ve Russell 2000 yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.