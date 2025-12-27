Warren Buffett neden altın yatırımı yapmıyor? Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, 2025 yılında altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı. Enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin tartışmaların, altına olan talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişe karşın, dünyanın en tanınmış yatırımcıları arasında gösterilen Warren Buffett, altına yönelik mesafeli duruşunu koruyor. Investopedia’nın aktardığına göre Buffett, altının ekonomik anlamda değer üretmediğini ve yatırımcılara düzenli bir getiri sağlamadığını savunuyor.

Buffett, Berkshire Hathaway’in 2011 yılına ait hissedar mektubunda altını, “ne çok işe yarayan ne de değer üreten” bir varlık olarak nitelendirmiş, nakit akışı yaratmayan yatırım araçlarının uzun vadede kalıcı servet oluşturamayacağını belirtmişti. Aynı yıl CNBC’ye verdiği bir röportajda ise altını “korku üzerine yapılan bir yatırım” olarak tanımlamıştı.

Berkshire Hathaway’in 2020 yılında dünyanın önde gelen altın madencilik şirketlerinden Barrick Gold’a yaklaşık 565 milyon dolarlık yatırım yapması, Buffett’ın bu yaklaşımının sorgulanmasına neden olmuştu. Ancak söz konusu yatırım kısa süreli olmuş, şirket aynı yılın son çeyreğinde Barrick Gold’daki hisselerini elden çıkarmıştı.

Pandemi sonrasındaki ekonomik görünüm ise önceki yıllardan farklı bir tablo ortaya koyuyor. Küresel enflasyon, 2022 yılında yüzde 9 seviyesine kadar yükseldikten sonra, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 2,7’ye gerilese de merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu durum, altını birçok yatırımcı için yeniden “güvenli liman” olarak öne çıkarıyor.

Uzmanlar, Buffett’ın eleştirilerine rağmen, altının portföylerde sınırlı düzeyde yer almasının risklerin dağıtılması açısından fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, genel değerlendirmeler altının büyüme ve gelir üretmekten ziyade, belirsizlik dönemlerinde koruyucu bir araç olarak öne çıktığı yönünde.

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılar için cazip görünse de, Buffett’ın yaklaşımı uzun vadeli yatırım perspektifinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Değer yatırımı anlayışına göre kalıcı getirinin, düzenli nakit akışı sağlayan ve zaman içinde bileşik kazanç üreten varlıklarla mümkün olduğu vurgulanıyor.