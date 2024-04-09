Altın rekora yakın: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Nisan 2024)
Altın fiyatları, dün gördüğü zirve seviyeye yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Gram altın ise 2 bin 430 liraya kadar yükseldi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Nisan altın fiyatları...
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor. Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde rekor seviyeye yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.540,16 lira
Çeyrek altın 3.967,02 lira
Yarım altın 7.934,04 lira
Cumhuriyet altını 15.820 lira
Gremse altın 43.109,00 liradan satılıyor.