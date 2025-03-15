Altın rekorlar kırarak 3 bin dolar eşiğini aştı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı son aylarda yeni rekor seviyeleri test ediyor. Altının ons fiyatı dün de 3 bin dolar eşiğini kırdı. Tarihsel olarak incelediğimizde 1970’lerin başına kadar 30-40 dolar bandında yatay seyreden altın fiyatları, 1980’lerde 600-700 dolar bandına çıkan sıçrama sonrası 2006 yılına gelene kadar 200-500 dolar bandında seyretti. 2007’den sonra hızlı yükselen bir grafik çizen altının ons fiyatı tarih Ağustos 2011’i gösterdiğin de 1.800’ler seviyesine kadar yükseldi. 2012 sonbaharına kadar rekor seviyelerde gezinmeye devam eden altının ons fiyatı bu tarihten sonra düşüş eğilimine geçerek 1.200 doların altına çekildikten sonra pandeminin dünya piyasalarını sarstığı 2020 yılına kadar dalga boyu düşük ve artan bir grafik çizdi.

Pandemiden sonra dalga boyu yükseldi

Temmuz 2020’de ons başına 1.900 doları aşan fiyatlamaların gözlendiği altın piyasasında o tarihten günümüze gelen süreçte dalga boyu yüksek seyretti. 2022 sonbaharında 1.600 dolarlara kadar çekilen altının ons fiyatı bu tarihten sonra kademe kademe yükselmelerle önce 2 bin dolar seviyelerini daha sonra kritik eşik olarak ifade edilen 2 bin 400 ve 2 bin 800 dolarları kırarak dün itibarıyla 3 bin dolar seviyelerine erişmiş oldu. Altın fiyatlarının yükselişinde etkili olan unsurların başında Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya’nın sistem dışına atılarak döviz varlıklarına el konulmasının yarattığı güvensizlik sonucu küresel merkez bankalarının artan altın alımları yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, küresel bir ticaret savaşının fitilini ateşleme ihtimali taşıyan dış ticaret politikalarının da ivmelendirdiği altın fiyatlarına 3 bin dolar eşiğini artıran etken ise, zayıf gelen ABD enflasyon verilerinin dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin büyüme endişelerini artırması oldu.

Beklenti ve tahminler yukarı yönlü

DÜNYA Gazetesi Yazarı Cenk Akyoldaş daha önce yaptığı değerlendirmede 3 bin 100 dolara işaret ederken, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de şubat sonunda DÜNYA’ya yaptığı yorumda, yılın ilk yarısında ons bazında 3 bin dolara dikkat çekmişti. Goldman Sachs analistleri şubat ayındaki analizlerinde bu yıl için ons başına fiyat tahminlerini 3 bin 100 dolara çıkarmıştı. Diğer yandan dün yurt içi piyasada altının gram fiyatı 3 bin 540 TL’yi gördü.

Trump’ın gümrük tarifeleri etkiledi

Altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu yıl 12 kez rekor yeniledi. Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanması dikkati çekti. Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. Analistler, Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanı sıra jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında Fed’in para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.