Altın rezervlerindeki artışın nedeni belli oldu! Rusya'dan çarpıcı değerlendirme

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Rusya Federal Gençlik Ajansı tarafından Moskova’da düzenlenen "Anlamlar Bölgesi" adlı forumda küresel finans sistemine ve merkez bankalarının altın talebine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"Altın alımları hızlandı"

Oreşkin, orantısız yaptırımların Batılı ülkelere olan güveni zedelediğini belirterek altına eğilimin arttığını savundu.

2022 yılından itibaren merkez bankalarının küresel ölçekte altın alımlarını önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Oreşkin, bunun Batı finans sisteminden uzaklaşma sürecinin işaretlerinden biri olduğunu ifade etti.

G7 ülkelerinin para birimlerinde rezerv tutmanın artık birçok ülke tarafından daha riskli görüldüğünü savunan Oreşkin, bu nedenle merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye yöneldiğini belirtti.

"Dünya çok kutuplu bir yapıya geçiyor"

Oreşkin, küresel güç dengelerinin değiştiğini ve dünyanın giderek çok kutuplu bir yapıya dönüştüğünü ileri sürdü.

Rusya'nın bu yeni düzende "dört büyük egemenlik merkezinden biri" olduğunu iddia eden Oreşkin, Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rusya'yı uluslararası sistemden izole etme girişimlerinin ise başarısız olduğunu öne sürdü.