Altın sektöründe milyarlarca dolarlık restleşme

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Dünyanın en büyük altın madenciliği şirketlerinden Güney Afrika merkezli Gold Fields, Avustralyalı dev altın madenciliği şirketi Northern Star Resources için yaptığı 27 milyar dolar değerindeki nakit ve hisse teklifinin reddedildiğini doğruladı.

Teklife yüzde 22 prim

Gold Fields'ın yaklaşık 27 milyar dolarlık teklifi, Northern Star'ın 11 Eylül'deki borsa değerine göre yüzde 22 prim içeriyor. Ödemenin büyük bölümünün ise Gold Fields hisseleriyle yapılması planlanıyor.

Northern Star yönetiminin itiraz ettiği noktalardan biri de bu oldu. Şirket, bedelin yaklaşık dörtte üçünün Gold Fields hisseleriyle ödenmesinin yatırımcılar açısından daha yüksek risk yaratacağını savundu.

Dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi olacak

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Northern Star hissedarları birleşik şirketin yüzde 33'üne sahip olacak. Gold Fields'ın hesaplamalarına göre birleşen şirket yılda yaklaşık 4,1 milyon ons altın üreterek dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi konumuna gelecek. Üretimin yüzde 80'i Avustralya, Kuzey Amerika ve Şili'den sağlanacak.

Şirket, birleşmenin ayrıca 4 ila 5 milyar dolarlık sinerji yaratabileceğini ve 800 bin ons ek üretim potansiyeli sağlayabileceğini öngörüyor.

Hisseler sert yükseldi

Satın alma teklifinin ardından Northern Star hisseleri Avustralya borsasında yüzde 9'a kadar yükseldi. Kazanç daha sonra yüzde 6 civarına geriledi.

Northern Star'ın yüzde 6,24'üne sahip aktivist yatırımcı Elliott Investment Management'ın da şirketin Gold Fields ile görüşme masasına oturmasını istediği bildirildi. Northern Star yönetiminin ilk teklifi reddetmesine rağmen Gold Fields'ın görüşme isteğini sürdürmesi, 27 milyar dolarlık dev birleşme girişiminin henüz kapanmadığını gösteriyor.