“Altın uzun vadeli ve en kârlı yatırımdır"

Müjde DEMİR

Altın fiyatlarında görülen yükselmelerden ötürü al sat yapacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, “Altın uzun vadeli bir limandır. Kısa vadede altının ne getirip götüreceği belli olmadığından vatandaşlara al sat yapmasını önermiyorum” dedi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizleri yükseltmeye devam etmesi, altın fiyatlarının yükselmesine ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara neden olacağını kaydeden Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, altın, döviz kurlarında ve Ons altınında hareketlenmeler yaşandığını söyledi.

Piyasada çıkan yeni yatırım modellerinin vatandaşlarda kafa karışıklığına neden olduğuna vurgu yapan Başkan Varlıklı, “Altın değeri hiçbir zaman düşmeyen en kârlı yatırım aracıdır. Uzun vadeli yatırımlar için altın en garantili ve kazançlı yatırım türüdür” diye konuştu.

Yaz gelmesiyle birlikte kuyumculuk sektöründe hareketlilik yaşanacağını ifade eden Başkan Varlıklı, “Düğün sezonu bizler için çok hareketli geçiyor bu dönem içinde altın fiyatlarında düşüş değil yükseliş yaşanacağını öngörüyorum. Yatırım yapmak isteyen veya hediye almak isteyen vatandaşlar için bu zamanda altın almak doğru bir tercih olacaktır” dedi.