Altın ve dolar bazında asgari ücret hangi seviyede?

Merakla beklenen asgari ücret sürpriz bir şekilde dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre 2025 asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışa, Asgari Ücret Tepsit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden ve yüzde 70'Lik artış talep eden Türk-İş imza atmadı. Muhalefet ise rakamın enflasyona göre düşük kaldığını belirterek tepki gösterdi.

2025 asgari ücret 627 dolar

Öte yandan 2025 asgari ücretin dolar ve altın bazında hangi seviyede olduğu da hesaplandı. 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret, bugünkü kurla 627 dolara tekabül ediyor. 2024'te 17 bin 2 lira olan asgari ücret ise 578 dolardı.

Asgari ücretin yıllara göre dolar karşılığı ise şöyle;

2025 asgari ücretle ne kadar altın alınabiliyor?

Yeni asgari ücret ile ancak 4 çeyrek altın alınabiliyor. 2002 yılında asgari ücret ile 6 çeyrek altın alınabilirken, 2025 yılında 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret ile 4 çeyrek altın alınabiliyor.

Asgari ücretli 1.2 gram altın kaybetti

Bugün 2.967 liradan işlem gören gram altın için de 22 bin 104 liralık yeni asgari ücretle 7.45 gram altın alınabiliyor. 2024'teki asgari ücretle 8.63 gram altın alınabiliyordu. Asgari ücretli altın bazında bakıldığında son 1 yılda 1.2 gram altın kaybetmiş oldu.