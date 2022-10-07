Altın ve dolar rolleri değişiyor

Evrim KÜÇÜK

Piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin zayıf verilerin ardından yerini daha ılımlı öngörülere bırakması doları yavaşlatarak değerli metallerin destek bulmasını kolaylaştırıyor. Altın geçtiğimiz hafta test ettiği 1.614 dolar/ons seviyesinden hızlı bir toparlanma yaşayarak bu hafta 1.720- 1.730 dolar bölgesine yerleşti. Altında bir sonraki adım için, bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi referans alınacak.

Dış piyasalarda İngiltere’nin vergi indirim paketini ertelemesiyle başlayan iyimser hava sterlindeki değer kazanımının ivme kaybıyla zayıfladı. Ayrıca yetkililerden para politikasında değişim yönünde bir açıklama gelmemesine rağmen Fed başta olmak üzere merkez bankalarına resesyon endişeleri nedeniyle faiz artırımı yavaşlatabileceği yönündeki değerlendirmeler etkili olmuştu. Ancak bu hafta ABD özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesi bu algıyı biraz azalttı. Bu durum ABD tarım dışı istihdamı için de temkinli bekleyişi öne çıkardı.

İstihdam verisi referans olacak

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, “İstihdam verileri Fed'in sıkılaştırma politikasına daha fazla açıklık getirebilir. İstihdam verileri beklenenden daha zayıf çıkarsa, altın ralli yapacak. Çok daha güçlü çıkarsa Fed’in şahin politikasının devamına işaret edip altını düşürür” yorumunda bulunuyor.

Altının kritik bir direnç olan 1.670 doları aşmasının ardından diğer ara direnç noktalarını hızlı bir şekilde kırarak 1.725 dolar bandına gelmesinin önemli olduğunu söylüyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması 1.738 ve 1.754 dirençlerini gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde ise 1.720 ve 1.704 önemli destekler olarak gösteriliyor.

Gram altın tarafında ise 1031 önemli direnç kabul edilirken, buranın üzerinde 1038 ve 1045 izleniyor.

Commerzbank ve TD temkinli duruşu koruyor

Altında iyimser havaya rağmen düşüş beklentisini koruyan finans kuruluşları bulunuyor. Commerzbank'taki stratejistler doların baskı kurmaya devam edeceğini belirterek altın tahminlerini düşürüp şöyle dediler: “Fed fonlama faizinin 2023 baharına kadar yüzde 5'e çıkmasını, yani mevcut seviyesinden 175 baz puan daha yükselmesini bekliyoruz. Bu nedenle ABD doları, bir süre daha güçlü kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu yıl sonu için altın fiyat tahminimizi aşağı yönlü revize ederek ons başına 1.700 dolara (önceden 1.800 dolar) revize ediyoruz. 2023'ün sonuna kadar altının ons başına 1.800 dolara (daha önce 1.900 dolar) tırmanmasını bekliyoruz.” TD’den 1.580 dolar uyarısı TD Securities stratejistleri de altında yaşanan son rallinin 1.580 dolara doğru tersine dönebileceği uyarısı yapıyor. Kuruluş, 1.763 dolarda güçlü bir direnç bekliyor. TD analistleri, Fed'in faizleri yüzde 4.5'in üzerine taşımaya yönelik şahin planına bağlı kalmaya ve enflasyon düşene kadar bu mod hareket edeceğine inanıyoruz. Bu ortamda altının gücünü kaybedeceğini ve önümüzdeki aylarda yeniden 1.580 dolarlık hedefimize doğru geri çekileceğini öngörüyoruz” diyor.