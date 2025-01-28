Altın ve gümüş ne kadar olacak? Tahmini rakamlar belli oldu!

Geçen yılı rekorla kapatan altının, bu yıl da yeni zirveleri test etmesi bekleniyor. Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin "Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri" raporuna göre, jeopolitik risklerle birlikte, merkez bankalarının faizi düşürmesinin etkisiyle altının ons bazında 3 bin doları aşacağı tahmin ediliyor.

Gümüş 40 doları aşacak

Geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının da 2025 yılında faiz indirimleri ve endüstriyel talebin etkisiyle yükselişine devam edeceği ve ons bazında 40 doları aşabileceği belirtiliyor.

Raporda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başta altın ve gümüş olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından da "boğa piyasası"nın hâkim olacağı belirtilirken raporda pozitif bir yıl beklendiği vurgulandı.