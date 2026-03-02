Altın ve gümüş yeniden rekora koşuyor: Güvenli limanlara talep patladı

Orta Doğu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile bir kez daha yangın yerine dönerken, piyasalarda güvenli limanlara talep patladı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de öldürülmesi ve savaşın Körfez ülkeleri ile Lübnan'a da sıçramasının ardından belirsizlik artarken yatırımcılar gümüş ve altına yöneldi.

Güçlü talep ile birlikte spot altın, haftanın ilk işlem gününde 5 bin 394 dolarla yeni zirveye ulaşırken, gümüş fiyatları da yüzde 2,4 artışla 96,42 dolara çıktı.

Ons gümüş geçtiğimiz hafta,direnç seviyeyi aşarak üç haftanın zirvesine ulaştıktan kısa bir süre sonra yeniden 90 doların altına gerilemişti.



Altın son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 oranında kazanç sağladı. Gümüş ise ons bazında bu hafta yüzde 10,9 değer kazandı.

Altın ve gümüşte kritik tahminler

Bunula birlikte JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu. Banka gümüş için de bu yıl için 60-90 dolar aralığını öngörmüştü.

Makro stratejist David Hunter ise gümüş fiyatının 180 dolara kadar yükselebileceğini savunurken analistler gümüşte 90 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerde 100 doların ardından 118 ve 121,67 dolarlık seviyelerin gündeme geleceğini belirtiyor.