Altın ve gümüşte Fed baskısı sürüyor! Piyasalar faiz sinyallerine kilitlendi

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Küresel finans piyasaları, zayıflayan dolar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası beklentileri arasında denge kurmaya çalışıyor. İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından jeopolitik risklerin azalması güvenli liman talebini düşürürken, yatırımcılar yeni enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikası konusunda gelecek sinyalleri bekliyor.

Altın fiyatları doların zayıflamasından destek bulsa da, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi nedeniyle güçlü bir yükseliş sergileyemedi. Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte güvenli liman talebinin zayıflaması da fiyatların dar bantta hareket etmesine neden oldu.

İsrail-İran ateşkesi güvenli liman talebini azalttı

Piyasalarda risk iştahının artmasında İsrail ile İran arasındaki ateşkes önemli rol oynadı. Jeopolitik risklerin geçici olarak azalması, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara olan ilgisini sınırladı. Bu durum değerli metaller üzerinde baskı oluşturan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fed'in şahin duruşu piyasaların ana gündemi

Analistler, piyasalarda en önemli belirleyicinin Fed'in para politikası olduğunu vurguluyor. Faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi varlıkların cazibesini azaltıyor. Yatırımcılar şimdi Fed'in gelecek toplantılarından çıkacak mesajlara odaklanmış durumda.

Altın için kritik seviyeler izleniyor

Teknik görünümde altının genel yükseliş trendini koruduğu ancak konsolidasyon sürecinde bulunduğu belirtiliyor. Son dönemde görülen zirveler direnç bölgesi olarak takip edilirken, son yatay hareket alanı önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Piyasalar yeni yön için ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Gümüşte yükseliş sınırlı kaldı

Gümüş fiyatları ise Fed kaynaklı baskının etkisiyle 68 dolar seviyesine doğru geriledi. Doların zayıf seyri fiyatları desteklese de, yatırımcıların faiz beklentilerine odaklanması nedeniyle yükselişler sınırlı kaldı.

Jeopolitik gerilimlerin azalması güvenli liman talebini düşürse de, gümüşün sanayi metali özelliği piyasaya destek vermeye devam ediyor. Uluslararası ticaret koşullarındaki istikrar ve endüstriyel kullanım alanları fiyatların sert düşüşler yaşamasını engelleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Çin Merkez Bankası kur istikrarını koruyor

Asya piyasalarında dikkatler Çin'e çevrilmiş durumda. Çin Merkez Bankası'nın dolar/yuan referans kurunu sınırlı şekilde güncellemesi, yetkililerin kur istikrarını koruma politikasını sürdürdüğünü gösterdi. Güçlü ticaret verileri ve destekleyici politikalar yuan üzerindeki güveni artırıyor.

Avustralya doları ve sterlin yön arayışında

Avustralya doları, Çin'in güçlü dış ticaret verilerine rağmen Fed kaynaklı baskılar nedeniyle sınırlı hareket etti. Benzer şekilde İngiliz sterlini de dolar karşısında yatay seyrini sürdürdü. Piyasalarda hem İngiltere Merkez Bankası hem de Fed'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Gözler enflasyon verileri ve merkez bankalarında

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon rakamları, tahvil faizleri ve merkez bankalarının mesajları piyasaların yönünü belirleyecek. Yeni bir ekonomik sürpriz yaşanmadığı sürece küresel piyasalarda dalgalanmaların enflasyon ve faiz beklentileri etrafında şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.