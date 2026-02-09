Altın ve gümüşte sürpriz toparlanma

Jeopolitik riskler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle 5 bin 600 dolarla rekor sevileri test eden altının ons fiyatı, ocak sonunda sert düşüş yaşayarak 4 bin 402 dolara kadar gerilemişti.

Altında toparlanma

Sert düşüşün ardından toparlanmaya başlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 5 bin 45 dolara kadar tırmanırken, TSİ 11.10 itibarıyla da önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 5 bin 8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu toparlanmayla birlikte altın, 29 Ocak’taki zirvenin ardından yaşadığı sert kayıpların yaklaşık yarısını telafi etmiş oldu. Yaşanan yüksek oynaklığa rağmen altının onsu, yıl başından bu yana yatırımcısına 650 doların üzerinde kazanç sağladı.

İç piyasada ise güncel altın fiyatları şöyle:

-Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 11.529,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 23.085,00 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.964,00 TL

-Ons altın satış fiyatı: 5.026,15 dolar

Gümüş de yeniden yükselişe geçti

Altına kıyasla daha sert fiyat hareketlerine sahne olan gümüş ise 126 dolarlık rekor seviyenin ardından üçte birden fazla kayıpla 64,09 dolara kadar gerilemişti. Ancak değerli metallerdeki toparlanma gümüşü de yansıdı. Gümüşün onsu, bugün spot piyasada yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı. Gümüş, yıl başından bu yana sergilediği yüzde 40'ın üzerindeki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.

5 bin dolar seviyesi kritik eşik

Analistler, altının ons fiyatında 5 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükselişin kalıcı bir trende mi dönüşeceğini yoksa sert satışların ardından gelen geçici bir toparlanma mı olacağını göstereceği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca Çin'in altın alımlarını art arda 15'inci aya taşımasının uzun vadeli talebi güçlü tuttuğunu ve fiyatlardaki toparlanmayı desteklemeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

Altın ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyondaki düşüşle birlikte güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların tetiklediği 'güvenli liman' talebiyle geçen yılı yüzde 65'in üzerinde yükselişle tamamlamıştı.