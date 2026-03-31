Altın ve gümüşte tahminler sil baştan: Alman bankacılık devi 2027 beklentisini açıkladı

Geçen hafta son 4 ayın en dip seviyelerini gören altın fiyatları üç haftalık düşüş serisini sonlandırırarak yeniden yükselişe geçti. Pazartesi günü yaşanan alım ivmesi altında yukarı yönlü ivmeyi desteklerken Commerzbank'tan altın ve gümüş fiyatları için çarpıcı tahminler geldi.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü revizyon

Alman yatırım bankası Commerzbank'ın emtia analistleri, son iki ayda altın fiyatlarında yaşanan önemli düşüşe rağmen iyimser olduklarını belirtetek fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bankanın tahminine göre, altın fiyatları bu yıl ons başına 5 bin doları görecek ve yükseliş trendi 2027 yılına kadar devam edecek. Fiyatlar 2027'de ise ons başına 5 bin 200 dolara çıkacak.

Orta Doğu'daki savaşın yazdan önce sona ereceğini öngören Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, piyasaların yeniden faiz indirimlerinin yaklaştığını fiyatlamaya başlayabileceğini belirtti.

Faiz yükselirse altın tutmanın cazibesi azalacak

Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini bir anda yükselen petrol fiyatları, enflasyon beklentisindeki artış ve Fed'in faiz indirimlerini pas geçme ihtimali olarak açıklayan Nguyen, faizler yükseldiğinde yatırımcının faiz getiren yatırım araçlarına yöneleceğini hatırlattı. Bu durumun da altın tutmanın cazibesini azaltacağına ve fiyatı baskılayabileceğine dikkat çekti.

Nguyen, "Hatta Fed'in bu yıl sonunda faiz indirim döngüsüne yeniden başlayacağını ve gelecek yılın ortasına kadar gösterge faiz oranını toplamda 75 baz puan düşüreceğini bekliyoruz. Aynı zamanda, ABD enflasyonunun önümüzdeki yıl enflasyon hedefinin üzerinde seviyelerde istikrar kazanması muhtemel. Kısacası, ABD reel faiz oranlarının uzun vadede düşmesi muhtemeldir, bu da altın tutmanın fırsat maliyetini azaltır" dedi.

Güvenli liman rolü devam ediyor

Nguyen, değişen faiz beklentilerinin tetiklediği yükselen tahvil getirileri ve ABD dolarının yeniden güçlenmesinin altın için zorlu bir ortam yarattığını ancak altının güvenli liman varlığı olarak rolünün azalmadığını söyledi.

Ekonomik krizlerde yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yöneldiğini ifade eden Commerzbank analisti, mevcut krizin niteliğinin farklı olduğunu belirterek, "Bu gibi durumlara, merkez bankalarının genellikle faiz indirimleriyle yanıt vermesi beklenir. Ancak mevcut krizde, çoğunluk enflasyon şokuna odaklanıyor, bu nedenle faiz artırımları bekliyor" dedi.

Gümüş fiyatlarında iyimse tahmin

Yatırımcılar faiz artışları ve enflasyon baskısıyla hareket etse de Commerzbank, altın kadar gümüşte de iyimser. Alman bankası, gümüş fiyatlarının yıl sonuna kadar 90 dolara, 2027 sonuna kadar ise 95 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Nguyen de piyasadakı sıkılaşmanın gümüş fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etiğini belirtiyor.