Altın ve gümüşteki ralli olimpiyat madalyalarını tarihin en pahalısı yaptı

Bu ay İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda podyuma çıkacak sporcular, kıymetli metallerdeki rekor ralli sayesinde olimpiyat oyunları tarihinin en pahalı madalyalarını alacak.

Olimpiyatlar boyunca farklı disiplinlerde yarışacak sporculara 700'den fazla altın, gümüş ve bronz madalya verilecek. Manevi değeri ölçülemez olsa da, madalyalar her zamankinden daha kıymetli olacak. FactSet verilerine göre, Temmuz 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunlarından bu yana altın ve gümüşün spot fiyatları sırasıyla yaklaşık yüzde 107 ve yüzde 200 oranında artış kaydetti.

Bu yılın madalyaları iki yıl öncekilerden daha pahalı

Bu da altın madalyaların değerinin 2 bin 300 dolarla Paris Olimpiyatları'ndaki değerinin iki katından fazla olduğu anlamına geliyor. İki yıl öncesine göre üç kat değerlenen gümüş madalyalar ise yaklaşık 1.400 dolar değerinde.

506 gramlık altın madalyanın sadece 6 gramı saf altından oluşurken geri kalanı gümüşten yapılıyor. Bakırdan yapılan 420 gramlık bronz madalyalar ise yaklaşık 5,60 dolar değerinde.

Londra merkezli müzayede evi Baldwin's'e göre, olimpiyat madalyaları en son 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda saf altından yapılmıştı. Sadece 26 gram ağırlığındaki bu madalyaların değeri, o zamanki altın fiyatına göre 20 dolardan daha azdı. Ancak, koleksiyoncular için eski olimpiyat madalyaları halen yüksek getiri sağlıyor. 2015 yılında 1912 Stockholm Olimpiyatları'ndan kazanılan altın madalya 26 bin dolara, 2016'da 1920 Antwerp Olimpiyatları'ndan kalma bronz bir madalya ise 875 dolara satıldı.

Madalyalar daha da değerlenecek

Son günlerde yaşanan sert dalgalanmalara rağmen, altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın olimpiyat madalyalarının finansal değerini daha da yükseltmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda verilecek altın ve gümüş madalyalar, bu yıl verilecek madalyalarından bile daha yüksek bir değere sahip olacak.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişin bir kısmı, bireysel yatırımcıların talebinden kaynaklanırken altın fiyatları ise merkez bankalarının alımları ve küresel gerilimin güvenli limana talebi artırması ile yükseldi.