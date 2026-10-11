Altın ve gümüşün ardından sıra bakırda! Dev bankalardan kritik uyarı

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Küresel bakır piyasasında arz sıkıntısı endişeleri güçleniyor. Londra'da bakır vadeli işlemleri haftayı rekor seviyelere yakın tamamlarken, UBS, JPMorgan ve Deutsche Bank analistleri fiyatlardaki yükselişin devam edebileceğine dikkat çekti.

Bankalara göre bakır talebindeki artışa üretimin aynı hızda karşılık verememesi, önümüzdeki yıllarda piyasada ciddi bir arz açığı yaratabilir.

Bakırda 22 bin dolar beklentisi

Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, küresel bakır stoklarının benzeri görülmemiş düşük seviyelere gerilediği uyarısında bulundu. Ghali, ABD ve Çin'in stok biriktirmesinin diğer bölgelerdeki arzı daralttığını belirterek, Londra piyasasında bakır için 2027'nin ikinci çeyreğine yönelik ton başına 22 bin 50 dolarlık fiyat hedefi açıkladı.

Yapay zeka yatırımları bakır talebini artırıyor

UBS'in ABD hisse senedi danışmanlığı ekibinden Théa Ziegler, bakırı en güçlü uzun vadeli emtia temalarından biri olarak değerlendirdi.

Ziegler'e göre elektrikli altyapı yatırımları ve yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşması, bakır tüketimini artırmaya devam edecek. Ancak yeni maden yatırımlarının ve üretim kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kalması bekleniyor. Bu durumun, ticaret politikalarından kaynaklanan kısa vadeli belirsizliklere rağmen fiyatları yüksek tutabileceği belirtiliyor.

Şili'deki grev arzı daha da daraltabilir

Dünyanın önde gelen bakır üreticilerinden Şili'de başlayan grev de piyasadaki endişeleri artırdı.

JPMorgan Latin Amerika Kurumsal Kredi Araştırmaları Başkanı Natalia Corfield, Antofagasta'ya ait Centinela madenindeki iş bırakma eyleminin üretimi etkileyebileceğine dikkat çekti. Bloomberg'in sendikalara dayandırdığı bilgilere göre grevin sürmesi halinde madende yaklaşık iki hafta içinde üretim kesintileri başlayabilir.

Bakırda arz açığı yıllarca sürebilir

Analistlerin değerlendirmeleri, bakır piyasasındaki sıkışıklığın geçici olmayabileceğine işaret ediyor. Elektrifikasyon, enerji altyapısı ve veri merkezi yatırımlarının büyümesiyle talebin artması, arz açığının 2030'lu yılların başlarına kadar sürmesi riskini gündeme getiriyor. UBS ise bu görünüm karşısında Freeport-McMoRan, First Quantum, Hudbay ve Teck Resources gibi bakır üreticilerinin uzun vadeli yükseliş döngüsünden yararlanabileceğini değerlendiriyor.