'Altın Vize' ve yüksek kira getirisi cezbetti: Konutta rotayı yurt dışına çevirdik!

Yurt içinde konut satışları ivme kazanırken, artan talep yurt dışındaki konut satışlarına da yansıdı. Ortalama 500 bin dolar ödeyen Türk yatırımcı yurt dışında mülk sahibi oldu.

250 bin euroluk yatırımla "Altın Vize"

AA'nın haberine göre; özellikle vize reddinin arttığı bir dönemde özgürce seyahat etmek isteyenler Avrupa’da "Altın Vize" programları için konuta yöneliyor. Türklerin konut alımında ilk tercihlerinden biri olan Yunanistan, Avrupa’nın kapılarını 250 bin euroluk yatırım karşılığında açıyor.

Yüksek kira getirisi cazibe unsuru

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, yurt dışı konut yatırımının bir diğer sebebini ise kira geliri olarak değerlendiriyor. Son yıllarda kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının artması ve hukuki süreçlerin karmaşıklaşması, yatırımcıları daha istikrarlı ve yüksek kira getirisi sunan ülkelere yönlendiriyor.

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen de son yıllarda Türk yatırımcıların Dubai'ye de yöneldiğini belirtiyor. Dubai’nin yüksek kira getirisi ve vergisiz yatırım avantajları, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Türkler, Dubai’de en çok gayrimenkul alan yatırımcılar arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD'nin ardından 7. sırada yer alıyor.

Yurt dışı gayrimenkule ilginin sebebi ne?

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkule ilgisi azalırken, yerli yatırımcıların yurt dışına yöneldiğini belirten Tekçe, sürecin tersine çevrilebilmesi gerektiğini belirrterek atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

-Yabancı yatırımcılar için ikamet, abonelik ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması

-Yurt dışı tanıtım bütçesinin artırılması

-Yatırımcı dostu vize programlarının hayata geçirilmesi

-Bugün Türk yatırımcılar için yurt dışındaki konut seçenekleri genellikle 300 bin dolardan başlarken, ortalama satın alma bedeli 500 bin dolar seviyesinde. Ancak yatırımcıların en büyük önceliği, mülkün sürdürülebilir kira geliri sağlaması.