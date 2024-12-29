Altın yatırımcıyı sevindirdi, kuyumcuyu üzdü!

Trabzon'da işlerin genelde düğün sezonunun başladığı mayıs ve eylül aylarında hareketlendiğini ifade eden Yazıcı, gram altında yıl bazında yüzde 50 bir artış yaşandığını belitti.

Altın üreticileri, yatırımcılar kadar mutlu değil

Altının yüzde 60'lık kar getirisi olduğunu belirten Yazıcı, "Yatırımcıyı güldürdü sevindirdi ancak biz üreticileri ve pazarlamacıları, özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etti diyemeyiz. Ancak umutsuz değiliz. Yeni ürünler yeni modeller için çalışıyoruz. Trabzon olarak hasır bilezikte dünya markasıyız." dedi.

Kuyumcular olarak çok büyük sorunları ve talepleri olduğunu belirten Yazıcı, denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çekerek basında 'kuyumcular vergi vermiyor' diye bir algı oluşturulduğunu savundu.

Altın muhasebesine dönüş çağrısı

2023 yılında 'altın muhasebesi' adında bir hesap sistemi kullandıklarını belirten Yazıcı, "Bunun geri alınması için çokça mücadele verdik, sözlerini aldık ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Altın muhasebesine dönüş olduğunda biz kuyumcuların hem işleri yürüyecek hem hızlı hareket olacak. Vergi konusunda da her hangi bir sorun yaşanmayacak” dedi.

'Kuyumculuk mesleğine uygun değil'

Enflasyon muhasebesinin kuyumculuk mesleğine uygun olmadığını ifade eden Yazıcı, “On kilo altını olan, yıl sonunda eğer bunu 11 kilo yapmışsa bir kilonun vergisini vermekten imtina etmez. Ama yılın sonunda 10 kilo altının beyanını 'altın iki liraydı üç lira oldu, bu aradaki kazanç 10 milyon gözüküyor bunun yüzde 20'sini vergi olarak vereceksin' diye bir kanun var" dedi.

Altın işlemlerinde kimlik zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Ocak 2025'te yasadışı işlemleri engelleme amacıyla yürürlüğe sokacağı 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğuna dikkat çeken Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş bankaya kimlik numarasını vermeye imtina ederken biz esnaflar olarak kimlik bilgisi isteyince kişi tedirgin oluyor. Doğru bir işlem belki ama bugün 185 bin TL, yaklaşık 60 gram altın yapıyor. Bunun 500-600, 1 milyon gibi daha yukarıya çıkması lazım."