Altın yatırımına Ortadoğu etkisi

Hem düğün sezonu hem de Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle altına talep artarken, sektör temsilcileri talebin mevcut riskler nedeniyle bir süre daha yüksek kalacağını belirtti.

Ankca uluslararası piyasaya göre Türkiye’deki altın fiyatı 130 lira daha yüksek. Uzmanlar ise bu durumun nedeni altın ithalatına getirilen kısıtlamalara bağlıyor.

Öte yandan gram altın, cuma günü itibarıyla 2 bin 938 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 4 bin 787 liradan alıcı buldu.