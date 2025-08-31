Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Uzmanlar hızlı yükselişi değerlendirdi

Altın fiyatları genellikle savaş, salgın veya kriz gibi belirsizlik dönemlerinde yükselişe geçerken, son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer değerli metal de gümüş oldu.

Ağustos sonunda altının ons fiyatı 3.449 dolara yükselirken, gümüş ons başına 39 doları aşarak son 13 yılın en yüksek seviyesini gördü. The Silver Institute verilerine göre, gümüş fiyatları 2025’in ilk yarısında ortalama yüzde 25 artarak altının yükselişini yakaladı. Aynı dönemde altının fiyatı yaklaşık yüzde 26 oranında yükseldi.

Yükselişin nedenleri: Küresel talep ve arz sorunları

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ceyhun Elgin, gümüşe olan talebin artmasında küresel ekonomik belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. Elgin, "Küresel ölçekte artan enflasyon endişeleri, ticaret savaşlarına dair haberler ve faiz politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına ek alternatif arayışına yöneltti ve gümüşe talebi artırdı" ifadelerini kullandı.

Gümüşün bir diğer önemli yükseliş nedeni ise sanayi talebi. Hem değerli bir maden hem de sanayi metali olma özelliği taşıyan gümüş, özellikle güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde yoğun olarak kullanılıyor.

Profesör Elgin, bu durumun fiyatları desteklediğini vurgularken "Gümüş, hem değerli maden hem de sanayi metali özelliği taşıdığı için, özellikle güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araçlar gibi sektörlerden gelen güçlü talep fiyatları destekliyor" ifadelerini kullandı.

The Silver Institute'un raporuna göre ise 2024'te sadece güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarı 197,6 milyon onsa ulaşarak rekor kırdı.

Gümüş fiyatlarının yükselmesinde arz sorunları da etkili. Profesör Elgin, "Son yıllarda gümüş piyasasında üretim, talebi karşılamada yetersiz kaldı; birkaç yıldır devam eden arz açığı ve fiziksel sıkışıklık da fiyatları yukarı çeken önemli bir faktör olarak görülüyor" dedi.

Altın mı, gümüş mü?

Gümüşün altına kıyasla daha cazip bir yatırım aracı haline geldiği düşüncesi, altın-gümüş oranının düşmesiyle de destekleniyor. Reuters'a göre Nisan 2025'te 105 olan bu oran, Ağustos sonunda 87 seviyesine geriledi. Bu düşüş, gümüşün altına göre daha hızlı değer kazandığı anlamına geliyor.

Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doçent Dr. Özge Öner, iki madeni karşılaştırarak, "Altın, binlerce yıldır kriz zamanlarında güvenli liman işlevi gören klasik bir değer saklama aracıdır. Gümüş ise hem değer saklama hem de endüstriyel kullanım açısından talep gören daha dinamik bir varlıktır" açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Öner, gümüşün "kısa ve orta vadede, doğru zamanlamayla getirisi daha yüksek bir yatırım aracı" olabileceğini ancak altına kıyasla "daha dalgalı bir piyasaya sahip olduğunu" vurguladı. Öner, "Fiyatı daha sert hareket eder bu da risk iştahı daha yüksek yatırımcılar için fırsat olabilirken güvenli liman arayanlar için dalgalanma riski yaratabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.

Son olarak, iki madeni kıyaslamanın yerine, "Hangi ekonomik beklentiye karşı nasıl bir portföy tercihi yapmalı?" sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.