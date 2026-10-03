Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne olacak? Altında son durum...

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Altında bir türlü istenen yükseliş gelmiyor. Ağustos ayında yüz güldüren altın eylül ayında yatırımcısı üzdü. Ekim ayında neler yaşanacağı merak edilirken vatandaşlar "Altın yükselecek mi, düşecek mi" sorusunu yöneltiyor.

Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Yüksek ABD tahvil faizleri, güçlü dolar endeksi ve piyasalardaki nakit ihtiyaçları nedeniyle altın fiyatları üzerinde baskı sürüyor.

ABD seçimleri ve jeopolitik gerilimlerde olası bir anlaşma veya barış haberi gelmesi halinde, petrol fiyatları ve dolar gerilerken altın ve gümüş tarafında sert yükselişler yaşanabilir.

Jeopolitik gerilimin ve savaşın sürmesi durumunda ise ons altının 4.200 – 4.600 dolar, gram altının ise 6.500 – 7.500 TL aralığında oyalanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.