Altına FAANG 2.0 dopingi

Evrim KÜÇÜK

Küresel ekonominin yönüne dair endişe ve belirsizlikler artıyor. Dünya son birkaç ay içinde pandemiden Putin’e, enfeksiyonlardan enflasyona geçiş yaptı. Yenilenebilir enerjiye yönelim metal ve mineral talebini artırdı. Dünyanın önde gelen bankacılık gruplarından Merrill Lynch bu ortamda yatırım stratejilerinin değişeceğini ve altının yeni süreçte önem kazanacağını düşünüyor. Banka, her hafta bir Sermaye Piyasası Görünümü raporu yayınlıyor. Kuruluş, bu yıl FAANG 2.0 adlı bir yatırım tezi öne sürdü. Bu yatırım paketinde altına önemli bir rol biçiliyor.

FAANG 1.0’dan FAANG 2.0’a geçiş zamanı

Orijinal FAANG kısaltması, son 10 yılda getirilerin çok büyük bir bölümünü oluşturan ve ardından pandemi vurduğunda fiyatı da daha yükselen teknoloji şirketlerini tanımlamak için kullanıldı. FAANG 1.0; Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google’ı içeriyordu. Sonrasında bu şirketler düşüş eğilimine girdi. Merrill, FAANG 1.0’dan FAANG 2.0’a “rotasyon” yaşanacağını gündeme getirdi. Kuruluşa göre FAANG 2.0 içinde şunları barındırıyor; yakıtlar, havacılık, tarım, nükleer/yenilenebilir, altın ve metaller/ mineraller.

Merrill, çeşitlendirilmiş portföyün önemine vurgu yaptığı raporlarından mayıs ayı tarihli olanında şöyle ifadeler kullanmıştı: “Birkaç ay içinde pandemiden Putin’e; enfeksiyonlardan enflasyona; Büyük Veriden Büyük Petrole; Zoom’dan çinkoya, E-ticaret’ten elektrikli araçlara; sağlık testlerinden yaptırımlara, Hastalık Kontrol Merkezi’nden (CDC) Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO), ‘cloud’dan kobalta geçiş yaptık.”

FAANG 2.0’da altının rolü

Kuruluşun böyle bir dönemde yeni yatırım paketi olarak savunduğu FAANG 2.0’da altının önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor. Altın, diğer bazı varlıklara göre halen daha güçlü bir performansı olduğu ifade ediliyor.

Son 6 ay içinde FAANG 1.0 yüzde 38 civarında değer kaybı yaşarken, aynı dönemde altının kaybı yüzde 3 dolayında. Merrill’in yatırım stratejisinde altının, serveti büyütmekten çok koruma amaçlı olduğu ifade ediliyor. FAANG 2.0 yatırımlarının önemli bir parçası olmasının, altının daha yaygın hale gelmesi için önemli bir itici güç olabileceği belirtiliyor.

Fiyatlar, savaş seviyesinin çok gerisine düştü

Ons altın 10 ayın en düşük seviyelerine indi ve en azından kısa vadede destek bulması beklenen ons başına 1.720 dolarla Eylül 2021’deki seviyesine indi. ABD Doları güvenli liman akışıyla son 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalmaya devem ederken, altın şu anda Rusya’nın Ukrayna işgali seviyelerinin oldukça altında işlem görüyor. Analistlere göre 1.720 doların altına düşüş ve Ağustos 2021’de görülen 1.684 dolar ve ayrıca Haziran 2020 ve Mart 2021’in düşüğü 1.678 dolar ile 1.671 dolar seviyelerinin kapısını açabilir. Commerzbank ekonomistleri, devam eden güçlü ETF çıkışlarının sarı metal üzerinde baskı oluşturduğunu söylüyor. Bloomberg tarafından izlenen altın ETF’leri geçen hafta 29 tonluk çıkış kaydetti. Uzun pozisyonlar son üç yılın en düşük seviyesinde ” diyor. Yukarı yönlü güçlü hareket için 1.753 ila 1.754 dolarda alım reaksiyonu gerekiyor.

Yeni stratejiyi destekleyen başlıklar

* JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Rusya ve Ukrayna arasında sürmekte olan savaş, yakıt, tarım, enerji ve altın ve metaller/mineraller gibi diğer “sabit varlıklara” olan talebi artıracak. Çatışmanın nasıl çözüleceği ve daha da tırmanıp tırmanmayacağı belirsizliğini koruyor.

* ENFLASYONİST BASKILAR

Fiyat artışlarının, daha önce düşünülenden daha uzun süre devam etmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. Benzin pompasında ne ödendiği odak noktası olurken, dünya gıda fiyatları tüm zamanların rekor seviyelerinde. Yakın zamanda gevşeme beklenmiyor.

* ARZ VE TALEP DENGESİZLİĞİ

FAANG 2.0’ı yönlendiren arz/talep dengesizliğinin arkasında iki temel neden var gibi görünüyor. İlkin, pandemide patlak veren tedarik zinciri sorunları. Ekipman kıtlığı, işgücü kesintileri, lojistik darboğazlar ve daha yüksek girdi maliyetleri, ürünlerin pazara girmesini hâlâ engelliyor. İkincisi, bu malzemeler için arzdan daha fazla talep var. Örneğin, artan savunma harcamaları yakıt ve havacılık için daha fazla talep yaratıyor. NATO, katılımcı ülkelerin 2024’e kadar GSYİH’nın en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmasını şart koşuyor. EV talebi büyüyor. Üretimi sağlamak için gereken metaller/mineraller için yoğun talep yaratılıyor.

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Güçlü dolar gümüşü çaresiz bıraktı

Gümüş boğaları, fiyatlardaki düşüşü eğilimi tersine çevirmekte başarısız oluyor. Satışların yoğunlaştığı piyasada fiyatlar kritik 19.0 dolar bariyerinin üzerinde güç kazanamıyor. Gelecek aylarda talebin ekonomik resesyon nedeniyle gerileyeceği endişesi ve artan arzın fiyatlanması nedeniyle ons gümüş son birkaç gündeki düşüş eğilimini sürdürdü. Gümüşün ons fiyatı geçen yıl ocak ayının en yüksek noktasının yaklaşık yüzde 35 altında olan 19.30 dolar bandında işlem görüyor.

Fiyatları düşüren 3 sebep

Gümüş fiyatı birkaç nedenden dolayı düşüş eğiliminde.

* Birincisi, Fed’in daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret etmesiyle ABD Doları güçlü kazançlarını sürdürdü.

* İkincisi, yüksek gümüş arzı. Son birkaç ayda, birçok gümüş madenciliği şirketi, düşen fiyatları telafi etmek için arzını artırdı.

* Üçüncüsü, gümüş endüstriyel bir metal olduğu için artan resesyon riskleri nedeniyle fiyatı düştü. Gümüş ayılarının temel destek olarak 18 doları hedeflemeye devam etmesi halinde satışların süreceği uyarısı yapıyor. Ancak fiyatların 21.20 dolar direncinin üzerine çıkması halinde görünümün iyileşebileceği belirtiliyor. Kısa vadede fiyatların 18.75-19.73 dolar bandında kalması bekleniyor.