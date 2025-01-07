Altına yatırım yapan bu sene de kazanacak! Analistler 2025 tahminlerini paylaştı

Geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altının bu yıl da yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Analistler küresel emtia fiyatlarının bu yıl düşeceğini ancak, bu düşüşten altının etkilenmeyeceğini öngörüyor.

Altın 2025'te de tırmanışını sürdürecek

CNBC-e'de yer alan habere göre, geçen yıl tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları 2025'te de tırmanışını sürdürecek. Altın yatırım hizmetleri firması BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, yatırımcıların 2025 için altın ve gümüş konusunda iyimser olduğuna dikkat çekerek, altının riske karşı koruma rolüne vurgu yaptı.

JPMorgan analistleri de, ABD'nin yeni gümrük vergileri, yükselen ticaret gerilimleri ve ekonomik büyümeye yönelik artan riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında yüzde 26'lık artış

Geçtiğimiz yıl son 10 yılın en iyi yıllık performansını sergileyen altın fiyatları 2024 yılında merkez bankası ve perakende yatırımcı alımlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 26 arttı.

BullionVault ve JPMorgan, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 3 bin dolara çıkmasını bekliyor.

Analistler altın kadar gümüş fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyor.