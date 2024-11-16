Altında 3,5 yılın en kötü performansı! Uzmanlar 'alım fırsatı' diyor, yükseliş için tarih veriyor

ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimlerini Donald Trump kazanırken, altının Trump zaferine tepkisi kötü oldu. Ons altın fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergilerken, kripto borsası zirveye tırmandı.

Seçimden önce rekor üstüne rekor kıran ons altın 30 Ekim'de 2 bin 790 doları görmüştü. Seçimin ardından gelen sert düşüşle ons altın haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan kapattı.

Altın ne olacak?

Öte yandan akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, altında yükseliş için yılbaşından sonrasına işaret etti. Yılbaşından sonra bir miktar risk fiyatlaması ile altın fiyatlarının toparlanacağını belirten Aslanoğlu, "Altın ve benzeri yatırım araçlarına yönelen varlıkların kısmen kriptoya yöneleceğini düşünüyorum. Kısa vadede altında olumsuz, orta vadede yine olumlu bir tablo görmek mümkün." dedi.

'Trump belirsizliği' güvenli limana yöneltecek

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal da doların Trump zaferi ile güçlendiğini belirterek, altının ekimdeki tarihi performansına dikkat çekti.

Altının geçmiş aylarda jeopolitik belirsizlik, açık harcama ve enflasyonun etkisiyle yükseldiğine işaret eden Atılal, yeni dönemde de 'Trump' yaklaşımının finansal piyasalarda kaygıya neden olabileceğini dile getirdi.

Altında alım fırsatı!

Bu durumun altına pozitif etki edeceğini belirten Atılal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Perşembe günü ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada, istikrarlı ekonomik büyümenin, güçlü iş piyasasının ve devam eden enflasyonun faiz oranlarını hızlı düşürmede dikkatli olmayı gerektirdiğini söylemesi de yeni yıla girerken altındaki yükselişi sınırlayabilir. Mevcut durum bize ABD seçim riskiyle oluşan belirsizlik köpüğünün ortadan kalktığını ve satılanın alınması için fırsat oluşturduğunu gösteriyor."

Güncel altın fiyatları (16 Kasım 2024)

Gram Altın: Alış 2.836,84 TL / Satış 2.837,26 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.835,00 TL / Satış 4.897,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.670,00 TL / Satış 9.789,00 TL

Tam Altın: Alış 19.133,97 TL / Satış 19.509,67 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.341,00 TL / Satış 19.508,00 TL

Ata Altın: Alış 19.731,91 TL / Satış 20.227,82 TL