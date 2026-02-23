Altında 5 bin dolar gerçeği Türkiye'yi harekete geçirdi: Maden borsası geliyor

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de maden borsası kurulmasının planlandığını, söz konusu hedefin daha önce 12. Kalkınma Planı'nda da yer aldığını ifade ederek, kurulması planlanan borsanın özellikle altın, bakır, bor ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerde referans fiyat oluşumu sağlayacağını, böylece fiyatların daha şeffaf ve izlenebilir hale geleceğini söyledi.

İstanbul Finans Merkezi çatısı altında konumlandırılması planlanan borsa için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını aktaran Yılmaz, onayın ardından işlemlerin 2026 içinde başlamasının öngörüldüğünü ifade etti. EPİAŞ'ın enerji piyasalarındaki vadeli işlem ve şeffaf fiyatlama altyapısının yeni borsa için önemli bir avantaj sağlayacağı kaydedildi.

Altın fiyatlarında 5 bin dolar seviyesi "yeni normal"

Altın fiyatlarında 5 bin dolar seviyesinin artık "yeni normal" haline geldiğini ifade eden Yılmaz, bu yükselişin ekonomiye de etkisinin negatif olduğunu belirterek, "Altın dolarla alınıp satıldığı için ABD için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bizim gibi ülkeler için bu durum çok önemli. 2025 verilerine göre, altının onsu her 100 dolar arttığında, Türkiye'nin cari dengesine yaklaşık 400 milyon dolar negatif maliyeti oluyor." diye konuştu.

Üretim çeyrek altına bile yetmiyor

Yılmaz, 2025 sonu itibarıyla altın üretiminin 28,4 tona gerileyerek sektör hedefinin yaklaşık yarısında kaldığına ve son 5 yılın en düşük seviyesine indiğine işaret ederek, "Biz 28 ton üretirken sadece Darphane 2025'te 49,7 ton ziynet ve sikke altın bastı. Yani devletin bastığı 'çeyrek altın' için bile kendi üretimimiz yetmiyor, ithalata mahkumuz. 2025'te toplam 126,3 ton altın ithal ettik." ifadelerini kullandı.

Yatırım amaçlı altın talebi mücevher talebini geride bıraktı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, yatırım amaçlı altın talebinin mücevher talebini geride bıraktığına değinen Yılmaz, TCMB rezervlerinde de yaklaşık 121 milyar dolar karşılığı altın bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, gümüşte ise endüstriyel tüketim ve yatırım talebinin güçlü artış gösterdiğini belirterek, özellikle güneş panelleri ve elektronik sanayinin etkisiyle ithalatın geçen yıl yaklaşık iki katına çıkarak 860 tona ulaştığını da sözlerine ekledi.

Madencilik ihracatı geçen yıl yüzde 3,4 arttı

Öte yandan madencilik ihracatı geçen yıl yüzde 3,4 artarak 6,2 milyar dolara çıktı. Doğal taşta 2 milyar dolar, metalik cevherlerde 2,3 milyar dolar seviyesine ulaşılırken, krom ihracatı Çin pazarındaki daralma nedeniyle 520 milyon dolarda kaldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de Özbekistan'da gümüş ve tungsten ararken, Nijer'de altın üretimine hazırlanıyor.

Yılmaz ise devletin doğrudan işletmeci olmak yerine güçlü bir düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesinin daha doğru olacağını vurguladı.

Potansiyeli trilyon dolarlar seviyesinde

Sektörde bir ilk olarak "Mining Safety Round Table" modelinin Türkiye'ye taşındığını ve Güvenli Madencilik Forumu'nun kurulduğunu belirten Yılmaz, iş kazalarıının anonim veri tabanında paylaşılacağını ve raporlamanın uluslarası standartlara göre yapılacağını söyledi.

2026 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda madenciliğin ulaştırma ile birlikte en yüksek payı alan sektörler arasında bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanada ile madencilik teknolojileri ve finansman konusunda , maden borsasının da katkısıyla ciddi işbirlikleri yapacağız. Madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu için sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz ama ihracatımız 6 milyar doları aştı, potansiyelimiz trilyon dolarlar seviyesinde. Tarımdan sonra ikinci stratejik sektör madenciliktir."