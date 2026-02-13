Altında Çin etkisi: Rekor, spekülasyon ve balon tartışması

Çin'in altın destekli ETF varlıkları 2025 yılının başından bu yana iki kattan fazla artarken, son haftalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmaların Çin'deki spekülatif işlemlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Altın fiyatları 29 Ocak'ta ons başına 5 bin 594 dolarla rekor seviyeye ulaşırken, bir gün sonra son yılların en keskin düşüşünü yaşayarak yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Fed'in faiz oranlarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gerilimler altın talebini artırmaya devam ederken, bazı analistler Çinli yatırımcıların da oynaklığı artırdığına inanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de artan oynaklığı 'kontrolsüz' Çin alımlarına bağlarken, "Çin'de işler biraz kontrolden çıktı. Teminat gerekliliklerini sıkılaştırmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden altın klasik, spekülatif bir patlama gibi görünüyor" dedi.

Piyasa uzmanlarına göre de altın fiyatlarındaki sert ve dalgalı hareketlerin arkasında, vadeli işlemler ve ETF'lerde artan işlem hacmi ile yükselen kaldıraç kullanımı var. Analistler bu dönemde kıymetli metallerde fiyatları belirleyen ana unsurun Çin olduğunu, yükselişin hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ETF, fiziki altın ve vadeli işlemler üzerinden yaptığı spekülatif alımlardan kaynaklandığını belirtiyor.

ETF varlıkları iki katına çıktı, vadeli işlem hacmi arttı

Capital Economics tarafından sağlanan verilere göre, Çin'in altın destekli ETF varlıkları 2025 yılının başından bu yana iki kattan fazla artarken, altın vadeli işlemlerindeki işlem aktivitesi de son aylarda önemli ölçüde yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nde Asya-Pasifik araştırma başkanı ve Çin ticaret ilişkileri başkan yardımcısı Ray Jia, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığını belirtirken, yıl başından bu yana ortalama günlük işlem hacminin 540 tona yaklaştığını, bunun 2025'te kaydedilen 457 tonluk rekor ortalamanın da üzerine çıktığını ifade etti. Artan hareketlilik düzenleyicilerin de dikkatini çekerken, Şanghay Altın Borsası oynaklığı sınırlamak amacıyla teminat gerekliliklerini birden fazla kez yükseltti.

Analistler, altına yatırımda vadeli işlemler ve yüksek kaldıraç kullanımının artmasının güvenli liman arayışıyla uyumlu olmadığını belirterek, son alımların spekülatif bir balon oluşturduğuna işaret ediyor.

Altına talep daha da artacak

Avusturalyalı bankacılık devi ANZ'ye göre, Çin'de halkın finans piyasasına erişimi sınırlı olduğu için yatırımlar gayrimenkul, mevduat vb. araçlarda yoğunlaşıyor. Konut fiyatları düştüğünde ve mevduat faiz oranları yüzde 1 gibi düşük seviyelerdeyken de altın iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

ANZ Research'ün verilerine göre de altın şu anda Çin hane halkı varlıklarının yaklaşık yüzde 1′ini oluşturuyor. Ancak yakın gelecekte bu oranın yüzde 5'e yükseleceği öngörülüyor. Analistlere göre bu, Pekin'in ABD'den gelebilecek ekonomik baskıdan korunmak için dolardan arındırma politikası.

Altın balonu uyarısı

Çinli bireysel yatırımcılar ve hükümetin güvenli liman ve daha yüksek getiri arayışı altın fiyatlarını yukarı taşırken, ABD verilerine göre Çin'in ABD tahvili varlıkları azalıyor, buna karşılık Çin merkez bankası altın rezervlerini artırıyor. Analistler, bu güçlü talebin güvenli liman ihtiyacının ötesine geçerek Çin'de bir altın balonuna dönüşüyor olabileceği uyarısında bulunuyor.